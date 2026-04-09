Valence-en-Poitou

La biodiversité au crépuscle

Le Fontou Valence-en-Poitou Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 20:30:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Au crépuscule, la nature prend une autre dimension. Les lumièresbchangent, des sons inconnus se font entendre et des espèces animales se mettent en activité. Au travers d’une balade, prenez le temps d’explorer la biodiversité du site à ce moment particulier de la journée. .

Le Fontou Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 88 99 04 contact@vienne-nature.fr

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English : La biodiversité au crépuscle

L’événement La biodiversité au crépuscle Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou