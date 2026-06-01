Valence-en-Poitou

Vide grenier

Abbaye Valence-en-Poitou Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 09:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Spécial Puériculture.

L’association pic et plume organise la braderie d’été 2026 ! C’est l’occasion idéale de vider la chambre de vos enfants (jouets, livres, vêtements, articles de puériculture et autres). .

Abbaye Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 02 92 16 ludopicetplume@orange.fr

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou