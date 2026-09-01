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Don du sang Salle des fêtes Cabourg

mardi 29 septembre 2026 · Salle des fêtes · Cabourg

Don du sang Salle des fêtes Cabourg

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Place Bruno Coquatrix
Ville
14390 Cabourg
Département
Calvados
Tarif

Cabourg

Don du sang

Salle des fêtes Place Bruno Coquatrix Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 15:30:00
fin : 2026-09-29 19:00:00

Date(s) :
2026-09-29

Rendez-vous à la salle des fêtes pour le don du sang. Inscription en ligne.
Rendez-vous à la salle des fêtes pour le don du sang. Inscription en ligne.   .

Salle des fêtes Place Bruno Coquatrix Cabourg 14390 Calvados Normandie  

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English : Don du sang

Donate blood at the Salle des Fêtes. Online registration.

L’événement Don du sang Cabourg a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Cabourg

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