AGENDA · Cabourg
Don du sang Salle des fêtes Cabourg
mardi 29 septembre 2026 · Salle des fêtes · Cabourg
Informations pratiques
Cabourg
Don du sang
Salle des fêtes Place Bruno Coquatrix Cabourg Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 15:30:00
fin : 2026-09-29 19:00:00
Date(s) :
2026-09-29
Rendez-vous à la salle des fêtes pour le don du sang. Inscription en ligne.
Rendez-vous à la salle des fêtes pour le don du sang. Inscription en ligne. .
Salle des fêtes Place Bruno Coquatrix Cabourg 14390 Calvados Normandie
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English : Don du sang
Donate blood at the Salle des Fêtes. Online registration.
L’événement Don du sang Cabourg a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Cabourg
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