Rentrée des classes des séniors Domitys Le Carrousel Cabourg
Rentrée des classes des séniors Domitys Le Carrousel Cabourg vendredi 4 septembre 2026.
Cabourg
Rentrée des classes des séniors
Domitys Le Carrousel 4 Avenue André Thiers Cabourg Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 14:30:00
fin : 2026-09-04 16:00:00
Date(s) :
2026-09-04
À l’occasion de la rentrée, la Résidence Domitys propose un voyage dans le temps autour de l’école d’autrefois ! Entre souvenirs de classe, anecdotes, cahiers, dictées et traditions d’antan, cette rencontre invitera chacun à partager son expérience et à évoquer les années passées sur les bancs
À l’occasion de la rentrée, la Résidence Domitys propose un voyage dans le temps autour de l’école d’autrefois ! Entre souvenirs de classe, anecdotes, cahiers, dictées et traditions d’antan, cette rencontre invitera chacun à partager son expérience et à évoquer les années passées sur les bancs de l’école.
Réservé aux adultes. Sur inscription obligatoire. .
Domitys Le Carrousel 4 Avenue André Thiers Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 28 86 00
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English : Rentrée des classes des séniors
To mark the start of the new school year, the Résidence Domitys is offering a trip back in time to the school of yesteryear! With class memories, anecdotes, notebooks, dictations and traditions of yesteryear, this meeting will invite everyone to share their experiences and reminisce about the yea…
L’événement Rentrée des classes des séniors Cabourg a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Cabourg
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