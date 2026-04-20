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Don du sang Salles municipales Capbreton

Don du sang Salles municipales Capbreton

Don du sang Salles municipales Capbreton lundi 12 octobre 2026.

Lieu : Salles municipales

Adresse : Allées Marines

Ville : 40130 Capbreton

Département : Landes

Début : lundi 12 octobre 2026

Fin : mardi 13 octobre 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Capbreton

Don du sang

Salles municipales Allées Marines Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-12 15:00:00
fin : 2026-10-13 19:00:00

Date(s) :
2026-10-12

Conditions au don
Être majeur et en bonne santé ;
Ne pas venir à jeun ;
Peser + de 50kg ;
Présenter une pièce d’identité (papier ou numérisée).
Collecte annuelle pour le don du sang.

■GRATUIT

Etablissement Français du Don du Sang
Renseignements 05 59 24 14 68
Conditions au don
Être majeur et en bonne santé ;
Ne pas venir à jeun ;
Peser + de 50kg ;
Présenter une pièce d’identité (papier ou numérisée).
Collecte annuelle pour le don du sang.

■GRATUIT

Etablissement Français du Don du Sang
Renseignements 05 59 24 14 68   .

Salles municipales Allées Marines Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Don du sang

Donation conditions:
Be of legal age and in good health;
Must not fast;
Weigh more than 50kg;
Show proof of identity (paper or digital).
Annual blood drive.

?FREE

Etablissement Français du Don du Sang
Information: 05 59 24 14 68

L’événement Don du sang Capbreton a été mis à jour le 2026-04-20 par OTI LAS

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