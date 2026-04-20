Don du sang Salles municipales Capbreton

Capbreton

Don du sang

Salles municipales Allées Marines Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-12 15:00:00

fin : 2026-10-13 19:00:00

Date(s) :

2026-10-12

Conditions au don

Être majeur et en bonne santé ;

Ne pas venir à jeun ;

Peser + de 50kg ;

Présenter une pièce d’identité (papier ou numérisée).

Collecte annuelle pour le don du sang.

■GRATUIT

Etablissement Français du Don du Sang

Renseignements 05 59 24 14 68

Conditions au don

Être majeur et en bonne santé ;

Ne pas venir à jeun ;

Peser + de 50kg ;

Présenter une pièce d’identité (papier ou numérisée).

Collecte annuelle pour le don du sang.

■GRATUIT

Etablissement Français du Don du Sang

Renseignements 05 59 24 14 68 .

Salles municipales Allées Marines Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Don du sang

Donation conditions:

Be of legal age and in good health;

Must not fast;

Weigh more than 50kg;

Show proof of identity (paper or digital).

Annual blood drive.

?FREE

Etablissement Français du Don du Sang

Information: 05 59 24 14 68

L’événement Don du sang Capbreton a été mis à jour le 2026-04-20 par OTI LAS