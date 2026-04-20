Don du sang Salles municipales Capbreton
Don du sang Salles municipales Capbreton lundi 12 octobre 2026.
Capbreton
Don du sang
Salles municipales Allées Marines Capbreton Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-12 15:00:00
fin : 2026-10-13 19:00:00
Date(s) :
2026-10-12
Conditions au don
Être majeur et en bonne santé ;
Ne pas venir à jeun ;
Peser + de 50kg ;
Présenter une pièce d’identité (papier ou numérisée).
Collecte annuelle pour le don du sang.
■GRATUIT
Etablissement Français du Don du Sang
Renseignements 05 59 24 14 68
Conditions au don
Être majeur et en bonne santé ;
Ne pas venir à jeun ;
Peser + de 50kg ;
Présenter une pièce d’identité (papier ou numérisée).
Collecte annuelle pour le don du sang.
■GRATUIT
Etablissement Français du Don du Sang
Renseignements 05 59 24 14 68 .
Salles municipales Allées Marines Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Don du sang
Donation conditions:
Be of legal age and in good health;
Must not fast;
Weigh more than 50kg;
Show proof of identity (paper or digital).
Annual blood drive.
?FREE
Etablissement Français du Don du Sang
Information: 05 59 24 14 68
L’événement Don du sang Capbreton a été mis à jour le 2026-04-20 par OTI LAS
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