Don du sang Salle polyvalente La Gare Eymet jeudi 13 août 2026.

Salle polyvalente La Gare 11 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Eymet Dordogne

Début : 2026-08-13

Partagez votre pouvoir, donner votre sang !

Prenez rendez-vous sur le site dondesang.efs.sante.fr

Avec ou sans rdv.

Organisé par l’EFS. .

