Don du sang Soetrich Hettange-Grande
Don du sang Soetrich Hettange-Grande vendredi 3 juillet 2026.
Hettange-Grande
Don du sang
Soetrich 6 Rue du Soleil Hettange-Grande Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 15:00:00
fin : 2026-07-03 19:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Sauvez des vies, donnez votre sang.Adultes
0 .
Soetrich 6 Rue du Soleil Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est
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English :
Save lives, give blood.
L’événement Don du sang Hettange-Grande a été mis à jour le 2026-06-25 par OT CATTENOM ET ENVIRONS
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