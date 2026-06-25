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Don du sang Soetrich Hettange-Grande

Don du sang Soetrich Hettange-Grande

Don du sang Soetrich Hettange-Grande vendredi 3 juillet 2026.

Lieu
Soetrich
Adresse
6 Rue du Soleil
Ville
57330 Hettange-Grande
Département
Moselle
Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif
0 Gratuit

Hettange-Grande

Don du sang

Soetrich 6 Rue du Soleil Hettange-Grande Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 15:00:00
fin : 2026-07-03 19:00:00

Date(s) :
2026-07-03

Sauvez des vies, donnez votre sang.Adultes
0  .

Soetrich 6 Rue du Soleil Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est  

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English :

Save lives, give blood.

L’événement Don du sang Hettange-Grande a été mis à jour le 2026-06-25 par OT CATTENOM ET ENVIRONS

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