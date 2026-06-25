Soirée fléchettes Italia Tennis club Hettange-Grande

Hettange-Grande

Soirée fléchettes Italia

Tennis club Rue du Chanoine Hennequin Hettange-Grande Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-12 18:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Le Tennis club a posé les raquettes mais vous propose une soirée fléchettes Italia pour faire perdurer la convivialité durant l’été.

Venez tester votre précision en visant la cible et profitez des conseils de l’animateur. Pour accompagner la soirée, un pizzaiolo et une mixologue raviront vos papilles.

Sur réservation, par téléphone.Tout public

15 .

Tennis club Rue du Chanoine Hennequin Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 6 79 07 61 22 info@tchg.fr

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English :

The Tennis Club has put away its rackets but invites you to an “Italia” darts night to keep the fun going all summer long.

Come test your accuracy by aiming at the bullseye and take advantage of the host’s tips. To round out the evening, a pizza chef and a mixologist will delight your taste buds.

Reservations required; please call.

L’événement Soirée fléchettes Italia Hettange-Grande a été mis à jour le 2026-06-25 par OT CATTENOM ET ENVIRONS