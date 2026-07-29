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AGENDA · Lamballe-Armor

Don du sang Salle municipale Pierre Lanoe Lamballe-Armor

lundi 24 août 2026 · Salle municipale Pierre Lanoe · Lamballe-Armor

Informations pratiques

Début
lundi 24 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Salle municipale Pierre Lanoe
Adresse
6 Rue Mouëxigné
Ville
22400 Lamballe-Armor
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Lamballe-Armor

Don du sang

Salle municipale Pierre Lanoe 6 Rue Mouëxigné Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 14:00:00
fin : 2026-08-25 19:30:00

Date(s) :
2026-08-24

Avec la participation de l’association pour le don du sang bénévole   .

Salle municipale Pierre Lanoe 6 Rue Mouëxigné Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 23 22 53 97 

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English :

L’événement Don du sang Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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