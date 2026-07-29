Don du sang Salle municipale Pierre Lanoe Lamballe-Armor

Informations pratiques

Lamballe-Armor

Don du sang

Salle municipale Pierre Lanoe 6 Rue Mouëxigné Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 14:00:00

fin : 2026-08-25 19:30:00

Date(s) :

2026-08-24

Avec la participation de l’association pour le don du sang bénévole .

Salle municipale Pierre Lanoe 6 Rue Mouëxigné Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 23 22 53 97

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English :

L’événement Don du sang Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor