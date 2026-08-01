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AGENDA · Landivisiau

Don du sang Landivisiau

vendredi 21 août 2026 · Landivisiau

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Adresse
Salle Espace des Capucins
Ville
29400 Landivisiau
Département
Finistère
Tarif

Landivisiau

Don du sang

Salle Espace des Capucins Landivisiau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-21

Vendredi 21 14h30 à 19h.

Lundi 24, mardi 25 et mercredi 26 8h15 à 12h45.

Sur rendez-vous au 02 98 44 50 77.   .

Salle Espace des Capucins Landivisiau 29400 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Don du sang Landivisiau a été mis à jour le 2026-08-05 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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