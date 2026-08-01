AGENDA · Landivisiau
Don du sang Landivisiau
vendredi 21 août 2026 · Landivisiau
Informations pratiques
Landivisiau
Don du sang
Salle Espace des Capucins Landivisiau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-21
Vendredi 21 14h30 à 19h.
Lundi 24, mardi 25 et mercredi 26 8h15 à 12h45.
Sur rendez-vous au 02 98 44 50 77. .
Salle Espace des Capucins Landivisiau 29400 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Don du sang Landivisiau a été mis à jour le 2026-08-05 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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