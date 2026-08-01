Informations pratiques

Landivisiau

Don du sang

Salle Espace des Capucins Landivisiau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-21

Vendredi 21 14h30 à 19h.

Lundi 24, mardi 25 et mercredi 26 8h15 à 12h45.

Sur rendez-vous au 02 98 44 50 77. .

Salle Espace des Capucins Landivisiau 29400 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Don du sang Landivisiau a été mis à jour le 2026-08-05 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX