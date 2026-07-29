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AGENDA · Longeville-sur-Mer

Don du sang Espace culturel du clouzy Longeville-sur-Mer

vendredi 7 août 2026 · Espace culturel du clouzy · Longeville-sur-Mer

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Espace culturel du clouzy
Adresse
Chemin des grands champs
Ville
85560 Longeville-sur-Mer
Département
Vendée
Tarif

Longeville-sur-Mer

Don du sang

Espace culturel du clouzy Chemin des grands champs Longeville-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 15:30:00
fin : 2026-08-07 19:00:00

Date(s) :
2026-08-07

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Espace culturel du clouzy Chemin des grands champs Longeville-sur-Mer 85560 Vendée Pays de la Loire  

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English :

L’événement Don du sang Longeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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