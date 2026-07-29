Don du sang Espace culturel du clouzy Longeville-sur-Mer

Informations pratiques

Longeville-sur-Mer

Don du sang

Espace culturel du clouzy Chemin des grands champs Longeville-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 15:30:00

fin : 2026-08-07 19:00:00

Date(s) :

2026-08-07

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Espace culturel du clouzy Chemin des grands champs Longeville-sur-Mer 85560 Vendée Pays de la Loire

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English :

L’événement Don du sang Longeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral