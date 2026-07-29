AGENDA · Longeville-sur-Mer
Don du sang Espace culturel du clouzy Longeville-sur-Mer
vendredi 7 août 2026 · Espace culturel du clouzy · Longeville-sur-Mer
Informations pratiques
Longeville-sur-Mer
Don du sang
Espace culturel du clouzy Chemin des grands champs Longeville-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 15:30:00
fin : 2026-08-07 19:00:00
Date(s) :
2026-08-07
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Espace culturel du clouzy Chemin des grands champs Longeville-sur-Mer 85560 Vendée Pays de la Loire
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English :
L’événement Don du sang Longeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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