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La Tournée des plages sensibiliser aux enjeux de l’eau et du numérique Plage du Rocher Longeville-sur-Mer

mercredi 29 juillet 2026 · Plage du Rocher · Longeville-sur-Mer

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Plage du Rocher
Adresse
Avenue du Docteur Mathevet
Ville
85560 Longeville-sur-Mer
Département
Vendée
Tarif

Longeville-sur-Mer

La Tournée des plages sensibiliser aux enjeux de l’eau et du numérique

Plage du Rocher Avenue du Docteur Mathevet Longeville-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29 17:30:00

Date(s) :
2026-07-29 2026-07-30

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Plage du Rocher Avenue du Docteur Mathevet Longeville-sur-Mer 85560 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 20 72 07 

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English :

L’événement La Tournée des plages sensibiliser aux enjeux de l’eau et du numérique Longeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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