Fête des voisins Moulin des Rabouillères Longeville-sur-Mer samedi 1 août 2026.

Longeville-sur-Mer

Fête des voisins

Moulin des Rabouillères Les Rabouillères Longeville-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 12:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

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Moulin des Rabouillères Les Rabouillères Longeville-sur-Mer 85560 Vendée Pays de la Loire +33 6 07 13 37 83

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English :

L’événement Fête des voisins Longeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral