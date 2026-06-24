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Fête des voisins Moulin des Rabouillères Longeville-sur-Mer

Fête des voisins Moulin des Rabouillères Longeville-sur-Mer samedi 1 août 2026.

Lieu
Moulin des Rabouillères
Adresse
Les Rabouillères
Ville
85560 Longeville-sur-Mer
Département
Vendée
Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
12:00:00
Tarif

Longeville-sur-Mer

Fête des voisins

Moulin des Rabouillères Les Rabouillères Longeville-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 12:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

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Moulin des Rabouillères Les Rabouillères Longeville-sur-Mer 85560 Vendée Pays de la Loire +33 6 07 13 37 83 

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English :

L’événement Fête des voisins Longeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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