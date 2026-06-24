Fête des voisins Moulin des Rabouillères Longeville-sur-Mer
Fête des voisins Moulin des Rabouillères Longeville-sur-Mer samedi 1 août 2026.
Longeville-sur-Mer
Fête des voisins
Moulin des Rabouillères Les Rabouillères Longeville-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 12:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
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Moulin des Rabouillères Les Rabouillères Longeville-sur-Mer 85560 Vendée Pays de la Loire +33 6 07 13 37 83
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English :
L’événement Fête des voisins Longeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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