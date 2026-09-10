Don du sang — Maison du don, Nantes Maison du don Nantes
mardi 3 novembre 2026 · Maison du don · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-03 08:00 – 18:30
Gratuit : non Don du sang ouvert de 18 à 70 ans, sous réserve des conditions médicales. Se munir d’une pièce d’identité. Adulte, Etudiant
La Maison du don de Nantes est un site de collecte permanent de l’Établissement français du sang (EFS), ouvert au don de sang, de plasma et de plaquettes. Horaires d’ouverture- lundi : 8h – 18h30- mardi : 8h – 18h30- mercredi : 8h – 18h30- jeudi : 8h – 18h30- vendredi : 8h – 13h, 13h30 – 15h30- samedi : 8h – 11h30 Accès- Bus : Lignes 54, C2 et C3 arrêt Hôtel Dieu- Tram : T2 et T3 arrêt Aimé Delrue- Parking : Hôtel Dieu Le don de sang est ouvert de 18 à 70 ans, sous réserve des conditions médicales. Se munir d’une pièce d’identité, ne pas venir à jeun et prévoir environ une heure sur place.
Maison du don Nantes 44000
https://efs.link/kS3Xz
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