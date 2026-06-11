Don du sang Salle des fêtes Matignon
Don du sang Salle des fêtes Matignon vendredi 17 juillet 2026.
Matignon
Don du sang
Salle des fêtes Place Gouyon Matignon Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Don du sang à la salle des fêtes.
Toute personne âgée de 18 à 70 ans est un donneur potentiel, n’hésitez pas à vous présenter.
Donner est un acte généreux et qui sauve des vies. Merci pour votre participation. .
Salle des fêtes Place Gouyon Matignon 22550 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Don du sang Matignon a été mis à jour le 2026-06-11 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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