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Don du sang Salle des fêtes Matignon

Don du sang Salle des fêtes Matignon vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Place Gouyon

Ville : 22550 Matignon

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Tarif :

Matignon

Don du sang

Salle des fêtes Place Gouyon Matignon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Don du sang à la salle des fêtes.
Toute personne âgée de 18 à 70 ans est un donneur potentiel, n’hésitez pas à vous présenter.
Donner est un acte généreux et qui sauve des vies. Merci pour votre participation.   .

Salle des fêtes Place Gouyon Matignon 22550 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Don du sang Matignon a été mis à jour le 2026-06-11 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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