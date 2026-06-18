Ma rando préférée Saint-Germain de la Mer Matignon lundi 20 juillet 2026.

Matignon

Ma rando préférée

Saint-Germain de la Mer Lieu-dit Saint-Germain Matignon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 16:00:00

fin : 2026-07-20 19:00:00

Date(s) :

2026-07-20

S’il devait n’y en avoir qu’une, ce serait celle-là…

En Baie de la Fresnaye, probablement ma randonnée préférée en Bretagne. Entre grands espaces, chemins creux confidentiels et lieux magiques…C’est toute la Bretagne résumée en 7 km.

Randonnée accompagnée. Votre guide pourra vous raconter l’histoire du lieu et ses légendes ou encore parler des enjeux locaux actuels en terme de tourisme, de développement ou d’écologie.

Une dégustation de produits made in Bretagne est aussi prévue au programme !

Equipement Pensez à prévoir une tenue adaptée aux conditions climatiques ainsi qu’une bouteille d’eau. .

Saint-Germain de la Mer Lieu-dit Saint-Germain Matignon 22550 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 66 56 94 02

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English :

L’événement Ma rando préférée Matignon a été mis à jour le 2026-06-18 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme