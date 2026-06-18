Ma rando préférée Saint-Germain de la Mer Matignon
Ma rando préférée Saint-Germain de la Mer Matignon lundi 20 juillet 2026.
Matignon
Ma rando préférée
Saint-Germain de la Mer Lieu-dit Saint-Germain Matignon Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 16:00:00
fin : 2026-07-20 19:00:00
Date(s) :
2026-07-20
S’il devait n’y en avoir qu’une, ce serait celle-là…
En Baie de la Fresnaye, probablement ma randonnée préférée en Bretagne. Entre grands espaces, chemins creux confidentiels et lieux magiques…C’est toute la Bretagne résumée en 7 km.
Randonnée accompagnée. Votre guide pourra vous raconter l’histoire du lieu et ses légendes ou encore parler des enjeux locaux actuels en terme de tourisme, de développement ou d’écologie.
Une dégustation de produits made in Bretagne est aussi prévue au programme !
Equipement Pensez à prévoir une tenue adaptée aux conditions climatiques ainsi qu’une bouteille d’eau. .
Saint-Germain de la Mer Lieu-dit Saint-Germain Matignon 22550 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 66 56 94 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Ma rando préférée Matignon a été mis à jour le 2026-06-18 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
À voir aussi à Matignon (Côtes-d'Armor)
- L’heure du conte Place Gouyon Matignon 1 juillet 2026
- Concert Les choeurs d’Emeraude Eglise Matignon 12 juillet 2026
- Don du sang Salle des fêtes Matignon 17 juillet 2026
- Music’Halles Sous les Halles Matignon 22 juillet 2026
- Sortie d’initiation Je pêche mon premier poisson Matignon 23 juillet 2026