Don du Sang Salle des associations Neuvic
mardi 26 janvier 2027 · Salle des associations · Neuvic
Informations pratiques
Neuvic
Don du Sang
Salle des associations Planèze Neuvic Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-26 15:00:00
fin : 2027-01-26 19:00:00
Date(s) :
2027-01-26
Collecte de sang de 15h à 19h à la salle des associations de Planèze
Prenez rendez-vous sur https://dondesang.efs.sante.fr
Don du sang de Neuvic 06 08 57 65 41
Collecte de sang de 15h à 19h à la salle des associations de Planèze
Prenez rendez-vous sur https://dondesang.efs.sante.fr
Don du sang de Neuvic 06 08 57 65 41 .
Salle des associations Planèze Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 57 65 41
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English : Don du Sang
Blood drive from 3pm to 7pm at the Salle des Associations in Planèze
Book an appointment on https://dondesang.efs.sante.fr
Neuvic blood donation 06 08 57 65 41
L’événement Don du Sang Neuvic a été mis à jour le 2026-08-21 par Vallée de l’Isle en Périgord
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