Atelier fabrication d’huile Moulin de la Veyssière Neuvic

Neuvic

Atelier fabrication d’huile

Moulin de la Veyssière 819 Route de la Veyssière Neuvic Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 08:30:00

fin : 2026-09-11 10:30:00

Date(s) :

2026-09-11

Envie de venir fabriquer vous-même votre huile de noix ou de faire découvrir le métier de moulinier à l’un de vos proches ? Venez participer à nos ateliers d’initiation au moulin, au cœur de la production.

De 8h30 à 10h30

Tarif 65 €/pers.

Sur réservation

Envie de venir fabriquer vous-même votre huile de noix ou de faire découvrir le métier de moulinier à l’un de vos proches ? Venez participer à nos ateliers d’initiation au moulin, au cœur de la production.

Au programme 2h d’initiation avec les propriétaires du moulin, apprentissage et réalisation de toutes les étapes de la fabrication des huiles, visite guidée du moulin, bouteille d’huile de noix offerte à la fin de l’initiation.

De 8h30 à 10h30

Tarif 65 €/pers.

Sur réservation https://wecandoo.fr/atelier/dordogne-paul-huile-de-noix

Moulin de la Veyssière 05 53 82 03 07

D’autres dates sur https://wecandoo.fr/ .

Moulin de la Veyssière 819 Route de la Veyssière Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 03 07 contact@moulindelaveyssiere.fr

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English : Atelier fabrication d’huile

Would you like to make your own walnut oil, or introduce a friend or family member to the milling trade? Come and take part in our mill initiation workshops, right at the heart of production.

From 8:30 am to 10:30 am

Price: 65 ?/pers.

On reservation

L’événement Atelier fabrication d’huile Neuvic a été mis à jour le 2026-05-15 par Vallée de l’Isle en Périgord