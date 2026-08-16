AGENDA · Neuvic
Vide-greniers Neuvic
dimanche 6 septembre 2026 · Neuvic
Informations pratiques
Neuvic
Vide-greniers
Planèze Neuvic Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 07:00:00
fin : 2026-09-06 17:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Restauration et buvette sur place.
7h-17h, Planèze.
Tarif emplacement 2 € / mètre.
ASNSL 06 61 11 28 93 .
Planèze Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 11 28 93
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Neuvic a été mis à jour le 2026-08-12 par Vallée de l’Isle en Périgord
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