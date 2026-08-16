Informations pratiques

Neuvic

Vide-greniers

Planèze Neuvic Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 07:00:00

fin : 2026-09-06 17:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Restauration et buvette sur place.

7h-17h, Planèze.

Tarif emplacement 2 € / mètre.

ASNSL 06 61 11 28 93 .

Planèze Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 11 28 93

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Neuvic a été mis à jour le 2026-08-12 par Vallée de l’Isle en Périgord