Apéro Art et Histoire Arboretum du château de Neuvic d’Ussel Neuvic
Apéro Art et Histoire Arboretum du château de Neuvic d’Ussel Neuvic jeudi 20 août 2026.
Neuvic
Apéro Art et Histoire Arboretum du château de Neuvic d’Ussel
2 Avenue des Marronniers Neuvic Corrèze
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Faites une pause patrimoniale et gustative lors d’une courte visite et d’une dégustation au moment de l’apéritif ! Avec les produits des producteurs du Panier Paysan de Haute-Corrèze.
Une visite pour découvrir les coulisses et la gestion au quotidien d’un parc labellisé Jardin Remarquable.
Sur réservation obligatoire 05 87 31 00 57 .
2 Avenue des Marronniers Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 31 00 57 pah@payshautecorrezeventadour.fr
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English : Apéro Art et Histoire Arboretum du château de Neuvic d’Ussel
L’événement Apéro Art et Histoire Arboretum du château de Neuvic d’Ussel Neuvic a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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