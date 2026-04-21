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Apéro Art et Histoire Arboretum du château de Neuvic d’Ussel Neuvic

Apéro Art et Histoire Arboretum du château de Neuvic d’Ussel Neuvic

Apéro Art et Histoire Arboretum du château de Neuvic d’Ussel Neuvic jeudi 20 août 2026.

Adresse : 2 Avenue des Marronniers

Ville : 19160 Neuvic

Département : Corrèze

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 6 6 6 Tarif de base plein tarif

Neuvic

Apéro Art et Histoire Arboretum du château de Neuvic d’Ussel

2 Avenue des Marronniers Neuvic Corrèze

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:30:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Faites une pause patrimoniale et gustative lors d’une courte visite et d’une dégustation au moment de l’apéritif ! Avec les produits des producteurs du Panier Paysan de Haute-Corrèze.
Une visite pour découvrir les coulisses et la gestion au quotidien d’un parc labellisé Jardin Remarquable.

Sur réservation obligatoire 05 87 31 00 57   .

2 Avenue des Marronniers Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 31 00 57  pah@payshautecorrezeventadour.fr

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English : Apéro Art et Histoire Arboretum du château de Neuvic d’Ussel

L’événement Apéro Art et Histoire Arboretum du château de Neuvic d’Ussel Neuvic a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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