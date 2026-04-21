Neuvic

Apéro Art et Histoire Arboretum du château de Neuvic d’Ussel

2 Avenue des Marronniers Neuvic Corrèze

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 18:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Faites une pause patrimoniale et gustative lors d’une courte visite et d’une dégustation au moment de l’apéritif ! Avec les produits des producteurs du Panier Paysan de Haute-Corrèze.

Une visite pour découvrir les coulisses et la gestion au quotidien d’un parc labellisé Jardin Remarquable.

Sur réservation obligatoire 05 87 31 00 57 .

2 Avenue des Marronniers Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 31 00 57 pah@payshautecorrezeventadour.fr

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English : Apéro Art et Histoire Arboretum du château de Neuvic d’Ussel

L’événement Apéro Art et Histoire Arboretum du château de Neuvic d’Ussel Neuvic a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Haute Corrèze