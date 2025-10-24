Spectacle Figaro divorce Neuvic
Spectacle Figaro divorce Neuvic mercredi 12 août 2026.
Neuvic
Spectacle Figaro divorce
19 Avenue de la Gare Neuvic Corrèze
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
FIGARO DIVORCE de Ödön von Horvath
Figaro divorce est la suite du Mariage de Figaro de Beaumarchais, écrite en 1936. La pièce imagine le départ précipité de Figaro, Suzanne, le comte et la comtesse Almaviva, obligés de quitter leur pays suite à une révolution qui vient de retourner l’ordre établi celui d’une élite noble qui possède tout et refuse la justice sociale.
La composition originale de Joaquim Pavy, inspirée de chansons cultes des années 80 encore présentes dans nos fêtes (I Will Survive, Sweet Dreams, Smalltown Boy…) accompagne les interprètes dans un spectacle aussi drôle que tragique, qui raconte avec ironie le monde dans lequel nous sommes.
Sur réservation ou billetterie sur place
Restauration légère et bar mobile sur place .
19 Avenue de la Gare Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 40 05 94 laluzege@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle Figaro divorce
L’événement Spectacle Figaro divorce Neuvic a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
À voir aussi à Neuvic (Corrèze)
- Découverte informatique Cours COMPLET Centre Multimédia Neuvic 12 mai 2026
- Atelier de création Mercredi en Folie ! Découpe laser Centre Multimédia Neuvic 13 mai 2026
- Enduro de pêche Neuvic 14 mai 2026
- Atelier fabrication d’huile Moulin de la Veyssière Neuvic 15 mai 2026
- La Nuit des Musées visite numérique Centre Multimédia Neuvic 16 mai 2026