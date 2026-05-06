Spectacle Le Chat et la Tempête Geoffroy Tête Noire 40 ans de leurs mains Neuvic
Spectacle Le Chat et la Tempête Geoffroy Tête Noire 40 ans de leurs mains Neuvic dimanche 16 août 2026.
Neuvic
Spectacle Le Chat et la Tempête Geoffroy Tête Noire 40 ans de leurs mains
13 Route de la Plage Neuvic Corrèze
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 19:30:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
40 ANS DE LEURS MAINS
La lecture de Geoffroy Tête Noire sera présentée en double-soirée avec 40 ans de leurs mains, une création exceptionnelle qui retrace les 40 ans d’histoire de la Luzège, racontée du point de vue de celles et ceux qui l’ont fait.
C’est un voyage oblique, à travers le temps et les récits de spectateur.ice.s, bénévoles, artistes, fondateur.ice.s, technicien.ne.s, ami.e.s, … Ce sont leurs mots, qui racontent leurs mains, leurs présences au
festival, dans une traversée qui, bien sûr, ne peut être exhaustive. Elle sera donc complétée, au Gour Noir, par une machine à remonter le temps, qui permettra de plonger dans des documents et témoignages récoltés pour
l’occasion enregistrements audio et vidéo, photos, textes…
Sur réservation ou billetterie sur place
Restauration légère et bar mobile sur place .
13 Route de la Plage Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 40 05 94 laluzege@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle Le Chat et la Tempête Geoffroy Tête Noire 40 ans de leurs mains
L’événement Spectacle Le Chat et la Tempête Geoffroy Tête Noire 40 ans de leurs mains Neuvic a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
À voir aussi à Neuvic (Corrèze)
- Don du Sang, Salle du Loto Neuvic 19 mai 2026
- Découverte informatique Atelier COMPLET Centre Multimédia Neuvic 19 mai 2026
- Atelier de création Mercredi en Folie ! Découpe laser Centre Multimédia Neuvic 20 mai 2026
- Visite commentée des collections du musée et de l’exposition Les Fêtes du Lac, Musée départemental de la Résistance Henri Queuille, Neuvic 23 mai 2026
- La Nuit des Musées visite numérique Centre Multimédia Neuvic 23 mai 2026