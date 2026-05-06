Neuvic

Spectacle Le Chat et la Tempête Geoffroy Tête Noire 40 ans de leurs mains

13 Route de la Plage Neuvic Corrèze

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 19:30:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

40 ANS DE LEURS MAINS

La lecture de Geoffroy Tête Noire sera présentée en double-soirée avec 40 ans de leurs mains, une création exceptionnelle qui retrace les 40 ans d’histoire de la Luzège, racontée du point de vue de celles et ceux qui l’ont fait.

C’est un voyage oblique, à travers le temps et les récits de spectateur.ice.s, bénévoles, artistes, fondateur.ice.s, technicien.ne.s, ami.e.s, … Ce sont leurs mots, qui racontent leurs mains, leurs présences au

festival, dans une traversée qui, bien sûr, ne peut être exhaustive. Elle sera donc complétée, au Gour Noir, par une machine à remonter le temps, qui permettra de plonger dans des documents et témoignages récoltés pour

l’occasion enregistrements audio et vidéo, photos, textes…

Sur réservation ou billetterie sur place

Restauration légère et bar mobile sur place .

13 Route de la Plage Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 40 05 94 laluzege@gmail.com

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English : Spectacle Le Chat et la Tempête Geoffroy Tête Noire 40 ans de leurs mains

L’événement Spectacle Le Chat et la Tempête Geoffroy Tête Noire 40 ans de leurs mains Neuvic a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze