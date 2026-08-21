Don du Sang Salle des associations Neuvic

Informations pratiques

Neuvic

Don du Sang

Salle des associations Planèze Neuvic Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-25 15:00:00

fin : 2027-05-25 19:00:00

Date(s) :

2027-05-25

Collecte don du sang

15h-19h, Salle des association de Planèze. Prenez rdv sur https://dondesang.efs.sante.fr

Association don du sang 06 08 57 65 41 .

Salle des associations Planèze Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 57 65 41

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English : Don du Sang

L’événement Don du Sang Neuvic a été mis à jour le 2026-08-21 par Vallée de l’Isle en Périgord