Don du sang Pfulgriesheim
Don du sang Pfulgriesheim lundi 2 mars 2026.
Don du sang
Pfulgriesheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-03-02 16:30:00
fin : 2026-03-02 20:00:00
Date(s) :
2026-03-02
Collecte organisée par l’Etablissement Français du Sang
Collecte organisée par l’Etablissement Français du Sang (EFS) et suivie d’une collation offerte à chaque donneur et servie par l’Amicale. 0 .
Pfulgriesheim 67370 Bas-Rhin Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Collection organized by the Etablissement Français du Sang
L’événement Don du sang Pfulgriesheim a été mis à jour le 2025-12-15 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg