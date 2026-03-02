Exposition de fruits de nos vergers Pfulgriesheim
Exposition de fruits de nos vergers Pfulgriesheim dimanche 11 octobre 2026.
Pfulgriesheim
Exposition de fruits de nos vergers
1 A rue des Acacias Pfulgriesheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-11 10:00:00
fin : 2026-10-11 19:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Les membres de l’association du Syndicat des Producteurs de Fruits de Pfulgriesheim et Environs vous invitent à l’exposition de fruits de leurs vergers et jardins en mettant en scène selon un thème choisi.
Entrée gratuite, plateau. Repas de midi sur réservation uniquement auprès de Béatrice Velten au 06 22 63 02 00. 0 .
1 A rue des Acacias Pfulgriesheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 22 63 02 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition de fruits de nos vergers Pfulgriesheim a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg
À voir aussi à Pfulgriesheim (Bas-Rhin)
- Concert de la Fête des Mères Pfulgriesheim 31 mai 2026
- Spectacle de danse Autour du rêve Pfulgriesheim 27 juin 2026
- Don du sang Pfulgriesheim 14 septembre 2026