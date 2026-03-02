Pfulgriesheim

Exposition de fruits de nos vergers

1 A rue des Acacias Pfulgriesheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-11 10:00:00

fin : 2026-10-11 19:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Les membres de l’association du Syndicat des Producteurs de Fruits de Pfulgriesheim et Environs vous invitent à l’exposition de fruits de leurs vergers et jardins en mettant en scène selon un thème choisi.

Entrée gratuite, plateau. Repas de midi sur réservation uniquement auprès de Béatrice Velten au 06 22 63 02 00. 0 .

1 A rue des Acacias Pfulgriesheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 22 63 02 00

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English :

L’événement Exposition de fruits de nos vergers Pfulgriesheim a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg