Pfulgriesheim

Messti et Marché aux puces

1 a rue des acacias Pfulgriesheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 19:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26 2026-09-27

2 jours de fête et de convivialité pour le Messti de Pfulgriesheim soirée dansante le samedi et marché aux puces et thé dansant le dimanhce.

Samedi bal d’ouverture avec orchestre de 20h à 1h animé par l’orchestre Top 60 accueil dès 19h pour déguster de bonnes tartes flambées.

Dimanche marché aux puces de 8h à 18h. Restauration (steaks, frites, grillades) dès 11h30, thé dansant de 15h30 à 21h avec l’orchestre Top 60 , Tartes flambées à partir de 17h.

Fête foraine tout le week-end. 0 .

1 a rue des acacias Pfulgriesheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 63 30 48 96 marcel.kuhn@wanadoo.fr

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English :

2 days of festivities and conviviality for the Pfulgriesheim Messti: dance on Saturday and flea market and tea dance on Sunday.

L’événement Messti et Marché aux puces Pfulgriesheim a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg