Don du sang Romanswiller
Don du sang Romanswiller mardi 2 juin 2026.
Romanswiller
Don du sang
5 Lieu-Dit Vogesia Romanswiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-02 17:00:00
fin : 2026-06-02 20:00:00
Date(s) :
2026-06-02
Organisé par l’Amicale des Donneurs de sang. 0 .
5 Lieu-Dit Vogesia Romanswiller 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 73 66 36 25
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English :
L’événement Don du sang Romanswiller a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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