Romanswiller

Don du sang

5 Lieu-Dit Vogesia Romanswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-02 17:00:00

fin : 2026-06-02 20:00:00

Date(s) :

2026-06-02

Organisé par l’Amicale des Donneurs de sang. 0 .

5 Lieu-Dit Vogesia Romanswiller 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 73 66 36 25

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English :

L’événement Don du sang Romanswiller a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble