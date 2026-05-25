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Don du sang Romanswiller

Don du sang Romanswiller

Don du sang Romanswiller mardi 2 juin 2026.

Adresse : 5 Lieu-Dit Vogesia

Ville : 67310 Romanswiller

Département : Bas-Rhin

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : mardi 2 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0

Romanswiller

Don du sang

5 Lieu-Dit Vogesia Romanswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-02 17:00:00
fin : 2026-06-02 20:00:00

Date(s) :
2026-06-02

Organisé par l’Amicale des Donneurs de sang. 0  .

5 Lieu-Dit Vogesia Romanswiller 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 73 66 36 25 

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English :

L’événement Don du sang Romanswiller a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

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