Fête de la Musique Romanswiller
Fête de la Musique Romanswiller vendredi 19 juin 2026.
Romanswiller
Fête de la Musique
5 Lieu-Dit Vogesia Romanswiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Fête de la musique le vendredi 20 juin 2026 à partir de 18h, salle Vogésia Romanswiller.
Organisée par le Comité d’Organisation du Messti. 0 .
5 Lieu-Dit Vogesia Romanswiller 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 7 81 02 73 23
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English :
L’événement Fête de la Musique Romanswiller a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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