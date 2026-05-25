Romanswiller

Fête de la Musique

5 Lieu-Dit Vogesia Romanswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Fête de la musique le vendredi 20 juin 2026 à partir de 18h, salle Vogésia Romanswiller.

Organisée par le Comité d’Organisation du Messti. 0 .

5 Lieu-Dit Vogesia Romanswiller 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 7 81 02 73 23

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English :

L’événement Fête de la Musique Romanswiller a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble