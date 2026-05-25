Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la Musique Romanswiller

Fête de la Musique Romanswiller

Fête de la Musique Romanswiller vendredi 19 juin 2026.

Adresse : 5 Lieu-Dit Vogesia

Ville : 67310 Romanswiller

Département : Bas-Rhin

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0

Romanswiller

Fête de la Musique

5 Lieu-Dit Vogesia Romanswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Fête de la musique le vendredi 20 juin 2026 à partir de 18h, salle Vogésia Romanswiller.
Organisée par le Comité d’Organisation du Messti. 0  .

5 Lieu-Dit Vogesia Romanswiller 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 7 81 02 73 23 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête de la Musique Romanswiller a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

À voir aussi à Romanswiller (Bas-Rhin)