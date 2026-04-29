Don du Sang Complexe Colette Besson Saint-Georges-de-Didonne
Don du Sang Complexe Colette Besson Saint-Georges-de-Didonne jeudi 7 mai 2026.
Saint-Georges-de-Didonne
Don du Sang
Complexe Colette Besson 2 rue du Docteur Maudet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 08:30:00
fin : 2026-05-07 12:00:00
Date(s) :
2026-05-07
Don du Sang, sur rendez-vous.
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Complexe Colette Besson 2 rue du Docteur Maudet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English :
Blood donation, by appointment.
L’événement Don du Sang Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-04-27 par Royan Atlantique
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