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Don du Sang Complexe Colette Besson Saint-Georges-de-Didonne

Don du Sang Complexe Colette Besson Saint-Georges-de-Didonne jeudi 7 mai 2026.

Lieu : Complexe Colette Besson

Adresse : 2 rue du Docteur Maudet

Ville : 17110 Saint-Georges-de-Didonne

Département : Charente-Maritime

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Saint-Georges-de-Didonne

Don du Sang

Complexe Colette Besson 2 rue du Docteur Maudet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 08:30:00
fin : 2026-05-07 12:00:00

Date(s) :
2026-05-07

Don du Sang, sur rendez-vous.
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Complexe Colette Besson 2 rue du Docteur Maudet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine  

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English :

Blood donation, by appointment.

L’événement Don du Sang Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-04-27 par Royan Atlantique

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