Animation familiale Du ciel vers l’estuaire Nouveauté 2026 ! Le Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne

Animation familiale Du ciel vers l’estuaire Nouveauté 2026 !

Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Début : 2026-04-29 10:30:00

fin : 2026-07-29 12:30:00

2026-04-29 2026-07-15 2026-07-29

De l’air à l’eau, il n’y a qu’un pas…Participez à une sortie qui vous dévoilera les trésors et autres secrets insolites du littoral. Riche en surprises, la nature du bord de mer a de quoi amuser toute la famille !

Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 77 77 leparcdelestuaire@charente-maritime.fr

English :

There’s only one step from air to water… Join us on an outing that will reveal the treasures and other unusual secrets of the coastline. Rich in surprises, the nature of the seaside is sure to entertain the whole family!

