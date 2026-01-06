Animation spéciale petits Voyage en SuZaCkie Nouveauté 2026 ! Le Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne

Animation spéciale petits Voyage en SuZaCkie Nouveauté 2026 !

Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Début : 2026-04-24 15:00:00

fin : 2026-04-24 16:00:00

2026-04-24

L’aventure forestière dont vos enfants seront les héros ! Une animation mêlant poésie et humour, nature et imaginaire pour les 2-5 ans. Un parcours réel et conté en compagnie d’un guide espiègle dans le petit monde merveilleux de la forêt de Suzac.

Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 77 77 leparcdelestuaire@charente-maritime.fr

English :

A forest adventure in which your children will be the heroes! An animation combining poetry and humor, nature and imagination for 2-5 year olds. A real-life, storytelling journey in the company of a mischievous guide through the wonderful world of the Suzac forest.

