Atelier éco-scientifique sur l’eau Le Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne

Atelier éco-scientifique sur l’eau

Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Début : 2026-04-23 15:00:00

fin : 2026-04-23 16:00:00

2026-04-23

Découvrez les merveilles de la nature à travers des expériences scientifiques captivantes ! Lors de cette animation, les enfants exploreront le monde fascinant de l’eau son comportement, ses mystères et ses secrets.

Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 77 77 leparcdelestuaire@charente-maritime.fr

English :

Discover the wonders of nature through exciting scientific experiments! During this activity, children will explore the fascinating world of water: its behavior, its mysteries and its secrets.

