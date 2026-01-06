Mystère-Game Nature Le mystère de la tour (Escape Game indoor/outdoor) Le Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne

Mystère-Game Nature Le mystère de la tour (Escape Game indoor/outdoor)

Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Début : 2026-04-17 15:00:00

fin : 2026-04-17 16:00:00

2026-04-17 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29

Une animation de cohésion faisant appel à votre logique, à votre sens de l’observation et de la déduction !

Venez jouer en famille, entre amis ou entre collègues en 60 minutes chrono…Parviendrez -vous à résoudre cette incroyable énigme ?

Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 77 77 leparcdelestuaire@charente-maritime.fr

English :

A team-building activity that calls on your logic, sense of observation and deduction!

Come and play with your family, friends or colleagues in 60 minutes… Will you be able to solve this incredible enigma?

