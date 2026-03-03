Exposition Eylliae & Allybou Espace Maggy Martel Saint-Georges-de-Didonne
Exposition Eylliae & Allybou Espace Maggy Martel Saint-Georges-de-Didonne lundi 20 avril 2026.
Exposition Eylliae & Allybou
Espace Maggy Martel 7 Boulevard Michelet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Début : 2026-04-20
fin : 2026-04-26
2026-04-20
Une exposition mêlant l’art du papier et de la cire. Originalité et nuances surprenantes singularisent une imagination fertile.
English :
An exhibition combining the art of paper and wax. Originality and surprising nuances are the hallmarks of a fertile imagination.
