Exposition Eylliae & Allybou Espace Maggy Martel Saint-Georges-de-Didonne

Exposition Eylliae & Allybou

Espace Maggy Martel 7 Boulevard Michelet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Début : 2026-04-20
fin : 2026-04-26

2026-04-20

Une exposition mêlant l’art du papier et de la cire. Originalité et nuances surprenantes singularisent une imagination fertile.
Espace Maggy Martel 7 Boulevard Michelet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 

English :

An exhibition combining the art of paper and wax. Originality and surprising nuances are the hallmarks of a fertile imagination.

