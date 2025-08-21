PR N°9 Saint-Georges-de-Didonne Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

PR N°9 Saint-Georges-de-Didonne

PR N°9 Saint-Georges-de-Didonne Aire de la Roche Blanche 17110 Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Au départ de Saint-Georges-de-didonne, à l’aire de la Roche Blanche, vous commencerez votre balade sur la plage face à l’estuaire, puis vous serez guidé en forêt, pour ensuite rejoindre le site naturel protégé de la Pointe de Suzac.

https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/a-pied/2ef835f0-4597-467a-8c28-5e53785cd662/pr9-la-pointe-de-suzac +33 5 46 08 21 00

English :

Departing from Saint-Georges-de-didonne, at the aire de la Roche Blanche, you’ll start your walk on the beach overlooking the estuary, before being guided through the forest to the protected natural site of Pointe de Suzac.

Deutsch :

Von Saint-Georges-de-didonne aus, an der Area de la Roche Blanche, beginnen Sie Ihre Wanderung am Strand mit Blick auf die Mündung, werden dann durch den Wald geführt und erreichen schließlich das Naturschutzgebiet Pointe de Suzac.

Italiano :

Partendo da Saint-Georges-de-didonne, nella zona della Roche Blanche, inizierete la vostra passeggiata sulla spiaggia di fronte all’estuario, prima di essere guidati attraverso la foresta fino al sito naturale protetto della Pointe de Suzac.

Español :

Partiendo de Saint-Georges-de-didonne, en la zona de Roche Blanche, comenzará su paseo por la playa frente al estuario, antes de ser guiado a través del bosque hasta el paraje natural protegido de la Pointe de Suzac.

