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Don du sang — Salle de l’Odyssée, Orvault Salle de l’Odyssée Orvault

lundi 28 septembre 2026 · Salle de l'Odyssée · Orvault

Don du sang — Salle de l’Odyssée, Orvault Salle de l’Odyssée Orvault

Informations pratiques

Début
lundi 28 septembre 2026
Fin
lundi 28 septembre 2026
Heure de début
10:00
Lieu
Salle de l'Odyssée
Adresse
Le Bois Cesbron 44700 Orvault
Ville
44700 Orvault
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Don du sang ouvert de 18 à 70 ans, sous réserve des conditions médicales. Se munir d'une pièce d'identité.

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-28 10:00 – 13:15
Gratuit : non Don du sang ouvert de 18 à 70 ans, sous réserve des conditions médicales. Se munir d’une pièce d’identité. Adulte, Etudiant 

Collecte de don du sang organisée par l’Établissement français du sang (EFS). Horaires d’ouverture- matin : 10h – 13h15 Cette collecte accepte les rendez-vous : prendre rendez-vous à l’avance réduit l’attente sur place. Le don de sang est ouvert de 18 à 70 ans, sous réserve des conditions médicales. Se munir d’une pièce d’identité, ne pas venir à jeun et prévoir environ une heure sur place.

Salle de l’Odyssée Orvault 44700
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/


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