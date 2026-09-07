Don du sang — Salle de l’Odyssée, Orvault, Salle de l’Odyssée, Orvault
lundi 28 septembre 2026 · Salle de l'Odyssée · Orvault
Informations pratiques
Don du sang — Salle de l’Odyssée, Orvault Lundi 28 septembre, 10h00 Salle de l’Odyssée Loire-Atlantique
Don du sang ouvert de 18 à 70 ans, sous réserve des conditions médicales. Se munir d’une pièce d’identité.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-28T10:00:00+02:00 – 2026-09-28T13:15:00+02:00
Fin : 2026-09-28T10:00:00+02:00 – 2026-09-28T13:15:00+02:00
Collecte de don du sang organisée par l’Établissement français du sang (EFS).
Horaires d’ouverture
- matin : 10h – 13h15
Cette collecte accepte les rendez-vous : prendre rendez-vous à l’avance réduit l’attente sur place.
Le don de sang est ouvert de 18 à 70 ans, sous réserve des conditions médicales. Se munir d’une pièce d’identité, ne pas venir à jeun et prévoir environ une heure sur place.
Salle de l’Odyssée Le Bois Cesbron 44700 Orvault Orvault 44700 Bourg Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ »}]
Collecte de don du sang de l’Établissement français du sang (EFS). don du sang collecte de sang
Établissement français du sang
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