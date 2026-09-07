Don du sang — Salle de l’Odyssée, Orvault, Salle de l’Odyssée, Orvault

Informations pratiques

Don du sang — Salle de l’Odyssée, Orvault Lundi 28 septembre, 10h00 Salle de l’Odyssée Loire-Atlantique

Don du sang ouvert de 18 à 70 ans, sous réserve des conditions médicales. Se munir d’une pièce d’identité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-28T10:00:00+02:00 – 2026-09-28T13:15:00+02:00

Fin : 2026-09-28T10:00:00+02:00 – 2026-09-28T13:15:00+02:00

Collecte de don du sang organisée par l’Établissement français du sang (EFS).

Horaires d’ouverture

matin : 10h – 13h15

Cette collecte accepte les rendez-vous : prendre rendez-vous à l’avance réduit l’attente sur place.

Le don de sang est ouvert de 18 à 70 ans, sous réserve des conditions médicales. Se munir d’une pièce d’identité, ne pas venir à jeun et prévoir environ une heure sur place.

Salle de l’Odyssée Le Bois Cesbron 44700 Orvault Orvault 44700 Bourg Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ »}]

Collecte de don du sang de l’Établissement français du sang (EFS). don du sang collecte de sang

Établissement français du sang