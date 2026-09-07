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Don du sang — Salle de l’Odyssée, Orvault, Salle de l’Odyssée, Orvault

lundi 28 septembre 2026 · Salle de l'Odyssée · Orvault

Don du sang — Salle de l’Odyssée, Orvault, Salle de l’Odyssée, Orvault

Informations pratiques

Début
lundi 28 septembre 2026
Fin
lundi 28 septembre 2026
Lieu
Salle de l'Odyssée
Adresse
Le Bois Cesbron 44700 Orvault
Ville
44700 Orvault
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Don du sang ouvert de 18 à 70 ans, sous réserve des conditions médicales. Se munir d'une pièce d'identité.

Don du sang — Salle de l’Odyssée, Orvault Lundi 28 septembre, 10h00 Salle de l’Odyssée Loire-Atlantique

Don du sang ouvert de 18 à 70 ans, sous réserve des conditions médicales. Se munir d’une pièce d’identité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-28T10:00:00+02:00 – 2026-09-28T13:15:00+02:00
Fin : 2026-09-28T10:00:00+02:00 – 2026-09-28T13:15:00+02:00

Collecte de don du sang organisée par l’Établissement français du sang (EFS).

Horaires d’ouverture

  • matin : 10h – 13h15

Cette collecte accepte les rendez-vous : prendre rendez-vous à l’avance réduit l’attente sur place.

Le don de sang est ouvert de 18 à 70 ans, sous réserve des conditions médicales. Se munir d’une pièce d’identité, ne pas venir à jeun et prévoir environ une heure sur place.

Salle de l’Odyssée Le Bois Cesbron 44700 Orvault Orvault 44700 Bourg Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ »}]
Collecte de don du sang de l’Établissement français du sang (EFS). don du sang collecte de sang

Établissement français du sang

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