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Don du sang — Salle Festive Nantes Nord, Nantes, Salle Festive Nantes Nord, Nantes

vendredi 16 octobre 2026 · Salle Festive Nantes Nord · Nantes

Don du sang — Salle Festive Nantes Nord, Nantes, Salle Festive Nantes Nord, Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Lieu
Salle Festive Nantes Nord
Adresse
73 Avenue du Bout des Landes 44300 Nantes
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Don du sang ouvert de 18 à 70 ans, sous réserve des conditions médicales. Se munir d'une pièce d'identité.

Don du sang — Salle Festive Nantes Nord, Nantes Vendredi 16 octobre, 15h30 Salle Festive Nantes Nord Loire-Atlantique

Don du sang ouvert de 18 à 70 ans, sous réserve des conditions médicales. Se munir d’une pièce d’identité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T15:30:00+02:00 – 2026-10-16T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-16T15:30:00+02:00 – 2026-10-16T19:00:00+02:00

Collecte de don du sang organisée par l’Établissement français du sang (EFS).

Horaires d’ouverture

  • après-midi : 15h30 – 19h

Cette collecte accepte les rendez-vous : prendre rendez-vous à l’avance réduit l’attente sur place.

Le don de sang est ouvert de 18 à 70 ans, sous réserve des conditions médicales. Se munir d’une pièce d’identité, ne pas venir à jeun et prévoir environ une heure sur place.

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Collecte de don du sang de l’Établissement français du sang (EFS). don du sang collecte de sang

Établissement français du sang

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