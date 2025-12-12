Don du sang Stutzheim-Offenheim

Don du sang Stutzheim-Offenheim mardi 20 janvier 2026.

Don du sang

Stutzheim-Offenheim Bas-Rhin

Début : Mardi 2026-01-20 16:30:00
fin : 2026-06-23 20:00:00

2026-01-20 2026-06-23

Collecte organisée par l’Etablissement Français du Sang (EFS) et suivie d’une collation offerte à chaque donneur et servie par l’Amicale. 0  .

Stutzheim-Offenheim 67370 Bas-Rhin Grand Est  

English :

Collection organized by the Etablissement Français du Sang Snack offered to each donor

