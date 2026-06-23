Don du sang Salle Polyvalente Tartas
jeudi 9 juillet 2026 · Salle Polyvalente · Tartas
Informations pratiques
Tartas
Don du sang
Salle Polyvalente 28 cours Saint Jacques Tartas Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 09:00:00
fin : 2026-07-09 12:30:00
Date(s) :
2026-07-09
Toute personne de 18 à 70 ans et en bonne santé peut donner son sang. Les malades comptent sur vous !
Toute personne de 18 à 70 ans et en bonne santé peut donner son sang. Les malades comptent sur vous !
INFORMATIONS UTILES
• Prendre rdv https://dondesang.efs.sante.fr/
• Via l’application DON DE SANG à télécharger sur les téléphones
CONDITIONS AU DON
• Etre majeur et en bonne santé
• Ne pas venir à jeun
• Faire + de 50kg
• Présenter une pièce d’identité (papier ou numérisé) .
Salle Polyvalente 28 cours Saint Jacques Tartas 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Don du sang
Anyone between the ages of 18 and 70 in good health can give blood. The sick are counting on you!
L’événement Don du sang Tartas a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Tartas
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