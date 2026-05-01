Weyersheim

Don du sang

rue des prés Weyersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-21

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

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rue des prés Weyersheim 67720 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 51 30 12 mairie@weyersheim.fr

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English :

L’événement Don du sang Weyersheim a été mis à jour le 2026-04-28 par Communauté de communes de la Basse-Zorn