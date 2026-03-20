Don Quichotte de Cervantés Les Théâtrales de Collonges

Place du Lavoir Collonges-la-Rouge Corrèze

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

“Tout le monde connaît Don Quichotte mais quasiment personne n’a lu Don Quichotte !”

Cette phrase extraite du spectacle résume notre intention Monter une pièce de théâtre sur Don Quichotte qui donnerait envie aux spectateurs de se plonger dans ce roman tout en donnant un éclairage à la fois sur la création littéraire et la vie de Cervantès, et sur l’importance de l’objet livre.

Monter Don Quichotte, c’est s’attaquer au livre le plus publié après la Bible !

Monter Don Quichotte, c’est mettre en scène le personnage de roman le plus connu de toute l’humanité!

Mais monter Don Quichotte, c’est aussi rendre hommage à son auteur et à sa vie si romanesque Miguel de Cervantès Saavedra !

Notre création met en scène le fameux hidalgo, ce chevalier errant et son écuyer mais le personnage principal est Cervantès ; ou plus exactement, son livr .

Place du Lavoir Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 41 19

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English : Don Quichotte de Cervantés Les Théâtrales de Collonges

L’événement Don Quichotte de Cervantés Les Théâtrales de Collonges Collonges-la-Rouge a été mis à jour le 2026-03-16 par Corrèze Tourisme