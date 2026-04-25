Journées du patrimoine de pays: archéologie d’un paysage agraire Maison de la Sirène Collonges-la-Rouge
Journées du patrimoine de pays: archéologie d’un paysage agraire Maison de la Sirène Collonges-la-Rouge vendredi 26 juin 2026.
Collonges-la-Rouge
Journées du patrimoine de pays: archéologie d’un paysage agraire
Maison de la Sirène 7 bis rue de la Barrière Collonges-la-Rouge Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 14:30:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Randonnée à la découverte du patrimoine viticole et celui de l’exploitation des châtaignerais des hauts de Collonges-la-Rouge
Après l’évocation des ressources traditionnelles archives, cadastre de 1831, mémoire des Collongeois, prospection de terrain, sera présenté l’apport récent de la technologie Lidar qui renouvelle notre connaissance du passé agricole de Collonges-la-Rouge où la culture de la vigne et des châtaignes occupait une place essentielle. A l’invitation des Amis de Collonges, nous irons ensuite découvrir avec un archéologue, quelques exemples du patrimoine rural collongeois granges, cabanes de vignes, séchoirs à châtaignes, terrasses viticoles… .
Maison de la Sirène 7 bis rue de la Barrière Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 18 95 61 olivier.meyer@lilo.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées du patrimoine de pays: archéologie d’un paysage agraire
L’événement Journées du patrimoine de pays: archéologie d’un paysage agraire Collonges-la-Rouge a été mis à jour le 2026-04-25 par Corrèze Tourisme
À voir aussi à Collonges-la-Rouge (Corrèze)
- Concert chorale des enfants solstice Collonges-la-Rouge 25 mai 2026
- Stages de Calligraphie et d’Enluminure traditionnelle Collonges-la-Rouge 5 juin 2026
- Feu de la Saint-Jean à Collonges-La-Rouge Collonges-la-Rouge 27 juin 2026
- Tour de France 2026 les 8èmes et 9èmes étapes Collonges-la-Rouge 12 juillet 2026
- Le repas des fauves de Vahé Katcha- Les Théâtrales de Collonges-la-Rouge Collonges-la-Rouge 21 juillet 2026