Journées du patrimoine de pays: archéologie d’un paysage agraire Maison de la Sirène Collonges-la-Rouge

Collonges-la-Rouge

Journées du patrimoine de pays: archéologie d’un paysage agraire

Maison de la Sirène 7 bis rue de la Barrière Collonges-la-Rouge Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 14:30:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Randonnée à la découverte du patrimoine viticole et celui de l’exploitation des châtaignerais des hauts de Collonges-la-Rouge

Après l’évocation des ressources traditionnelles archives, cadastre de 1831, mémoire des Collongeois, prospection de terrain, sera présenté l’apport récent de la technologie Lidar qui renouvelle notre connaissance du passé agricole de Collonges-la-Rouge où la culture de la vigne et des châtaignes occupait une place essentielle. A l’invitation des Amis de Collonges, nous irons ensuite découvrir avec un archéologue, quelques exemples du patrimoine rural collongeois granges, cabanes de vignes, séchoirs à châtaignes, terrasses viticoles… .

Maison de la Sirène 7 bis rue de la Barrière Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 18 95 61 olivier.meyer@lilo.org

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English : Journées du patrimoine de pays: archéologie d’un paysage agraire

L’événement Journées du patrimoine de pays: archéologie d’un paysage agraire Collonges-la-Rouge a été mis à jour le 2026-04-25 par Corrèze Tourisme