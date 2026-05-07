Feu de la Saint-Jean à Collonges-La-Rouge Collonges-la-Rouge
Feu de la Saint-Jean à Collonges-La-Rouge Collonges-la-Rouge samedi 27 juin 2026.
Collonges-la-Rouge
Feu de la Saint-Jean à Collonges-La-Rouge
Le Marchadial Collonges-la-Rouge Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Nuit romantique à Collonges-la-rouge! Autour d’un grand feu de joie composé des tailles d’arbustes et de tonte d’herbe du printemps, repas collectif, dances et chants
Ouvert à toutes et à tous .
Le Marchadial Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 41 09
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English : Feu de la Saint-Jean à Collonges-La-Rouge
L’événement Feu de la Saint-Jean à Collonges-La-Rouge Collonges-la-Rouge a été mis à jour le 2026-05-07 par Corrèze Tourisme
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