Exposition de peintres, sculpteurs et photographes Collonges-la-Rouge dimanche 19 juillet 2026.

Collonges-la-Rouge

Exposition de peintres, sculpteurs et photographes

Sous la halle Collonges-la-Rouge Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Toute la journée, des artistes du Bas Limousin, peintres, sculpteurs et photographes, exposent leurs œuvres dans le village .

Sous la halle Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 52 88 99

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English : Exposition de peintres, sculpteurs et photographes

L’événement Exposition de peintres, sculpteurs et photographes Collonges-la-Rouge a été mis à jour le 2026-06-13 par Corrèze Tourisme