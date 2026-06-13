Exposition de peintres, sculpteurs et photographes Collonges-la-Rouge
Exposition de peintres, sculpteurs et photographes Collonges-la-Rouge dimanche 19 juillet 2026.
Collonges-la-Rouge
Exposition de peintres, sculpteurs et photographes
Sous la halle Collonges-la-Rouge Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Toute la journée, des artistes du Bas Limousin, peintres, sculpteurs et photographes, exposent leurs œuvres dans le village .
Sous la halle Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 52 88 99
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English : Exposition de peintres, sculpteurs et photographes
L’événement Exposition de peintres, sculpteurs et photographes Collonges-la-Rouge a été mis à jour le 2026-06-13 par Corrèze Tourisme
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