Visite guidée Nocturne de Collonges-la-Rouge Collonges-la-Rouge
Visite guidée Nocturne de Collonges-la-Rouge Collonges-la-Rouge lundi 13 juillet 2026.
Collonges-la-Rouge
Visite guidée Nocturne de Collonges-la-Rouge
Office de Tourisme de Collonges-La-Rouge Collonges-la-Rouge Corrèze
Tarif : – – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 21:00:00
fin : 2026-08-10 22:15:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-31 2026-08-03 2026-08-07 2026-08-10 2026-08-14 2026-08-17 2026-08-21 2026-08-24 2026-08-28
En ce bel été, Madame de Vassinhac vous invite à découvrir Collonges-la-Rouge en sa compagnie. De ruelles en ruelles, elle emmènera petits et grands à la découverte de l’histoire et des légendes de ce village aux façades couleur rubis
RDV DEVANT L’OFFICE DE TOURISME DE COLLONGES-LA-ROUGE
Se présenter 15 min avant l’horaire de départ
Réservation obligatoire .
Office de Tourisme de Collonges-La-Rouge Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 65 33 22 00
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English : Visite guidée Nocturne de Collonges-la-Rouge
L’événement Visite guidée Nocturne de Collonges-la-Rouge Collonges-la-Rouge a été mis à jour le 2026-06-24 par Corrèze Tourisme
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