Visite nocturne de Collonges la Rouge et du château de Vassinhac Collonges-la-Rouge
Visite nocturne de Collonges la Rouge et du château de Vassinhac Collonges-la-Rouge mercredi 15 juillet 2026.
Collonges-la-Rouge
Visite nocturne de Collonges la Rouge et du château de Vassinhac
Office de Tourisme Collonges-la-Rouge Corrèze
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 21:00:00
fin : 2026-08-26 23:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Guillemette vous guidera dans les ruelles du village avant d’ouvrir les portes du château pour une visite exceptionnelle, pleine de mystères et d’histoires fascinantes. Se présenter 15 min avant l’horaire de départ
Réservation obligatoire .
Office de Tourisme Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 65 33 22 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite nocturne de Collonges la Rouge et du château de Vassinhac
L’événement Visite nocturne de Collonges la Rouge et du château de Vassinhac Collonges-la-Rouge a été mis à jour le 2026-06-26 par Corrèze Tourisme
À voir aussi à Collonges-la-Rouge (Corrèze)
- Tour de France 2026 les 8èmes et 9èmes étapes Collonges-la-Rouge 12 juillet 2026
- Concert de musique Irlandaise trio à cordes Collonges-la-Rouge 14 juillet 2026
- Les belles sœurs de Eric Assous Les Théâtrales de Collonges-la-Rouge Collonges-la-Rouge 14 juillet 2026
- Jeu de piste à Collonges-la-Rouge Collonges-la-Rouge 15 juillet 2026
- Exposition de peintres, sculpteurs et photographes Collonges-la-Rouge 19 juillet 2026