Visite nocturne de Collonges la Rouge et du château de Vassinhac Collonges-la-Rouge mercredi 15 juillet 2026.

Collonges-la-Rouge

Visite nocturne de Collonges la Rouge et du château de Vassinhac

Office de Tourisme Collonges-la-Rouge Corrèze

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 21:00:00

fin : 2026-08-26 23:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Guillemette vous guidera dans les ruelles du village avant d’ouvrir les portes du château pour une visite exceptionnelle, pleine de mystères et d’histoires fascinantes. Se présenter 15 min avant l’horaire de départ

Réservation obligatoire .

Office de Tourisme Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 65 33 22 00

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L’événement Visite nocturne de Collonges la Rouge et du château de Vassinhac Collonges-la-Rouge a été mis à jour le 2026-06-26 par Corrèze Tourisme