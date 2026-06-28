Collonges-la-Rouge

Jeu de piste à Collonges-la-Rouge

Office de Tourisme Collonges-la-Rouge Corrèze

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-08-19 16:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Votre mission ? Parcourir en autonomie les ruelles de Collonges et résoudre toutes les énigmes pour ouvrir le précieux coffre du seigneur de Vassinhac. Prêts à relever le défi ? Les familles viennent chercher leur sac de matériel à l’Office de Tourisme et c’est parti ! .

Office de Tourisme Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 65 33 22 00

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English : Jeu de piste à Collonges-la-Rouge

L’événement Jeu de piste à Collonges-la-Rouge Collonges-la-Rouge a été mis à jour le 2026-06-21 par Corrèze Tourisme