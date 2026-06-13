Collonges-la-Rouge

Concert de musique Irlandaise trio à cordes

Sous la halle Collonges-la-Rouge Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 16:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-14

Voyage au cœur de l’Irlande embarquez pour une soirée musicale aux couleurs de l’île d’Émeraude. Entre tradition, ballades émouvantes et airs traditionnels, laissez-vous transporter par la magie de la musique irlandaise, ses paysages grandioses et ses légendes .

Sous la halle Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 41 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de musique Irlandaise trio à cordes

L’événement Concert de musique Irlandaise trio à cordes Collonges-la-Rouge a été mis à jour le 2026-06-13 par Corrèze Tourisme