Concert de musique Irlandaise trio à cordes Collonges-la-Rouge
Concert de musique Irlandaise trio à cordes Collonges-la-Rouge mardi 14 juillet 2026.
Collonges-la-Rouge
Concert de musique Irlandaise trio à cordes
Sous la halle Collonges-la-Rouge Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 16:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-14
Voyage au cœur de l’Irlande embarquez pour une soirée musicale aux couleurs de l’île d’Émeraude. Entre tradition, ballades émouvantes et airs traditionnels, laissez-vous transporter par la magie de la musique irlandaise, ses paysages grandioses et ses légendes .
Sous la halle Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 41 09
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English : Concert de musique Irlandaise trio à cordes
L’événement Concert de musique Irlandaise trio à cordes Collonges-la-Rouge a été mis à jour le 2026-06-13 par Corrèze Tourisme
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