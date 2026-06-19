Les Théâtrales de Collonges-la-Rouge Théâtre de plein air Collonges-la-Rouge
mardi 14 juillet 2026 · Collonges-la-Rouge
Informations pratiques
Collonges-la-Rouge
Les Théâtrales de Collonges-la-Rouge Théâtre de plein air
Lavoir Collonges-la-Rouge Corrèze
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 21:30:00
fin : 2026-07-28 22:30:00
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18
Chaque mardi soir de l’été au Théâtre de Verdure sera jouée une pièce de théâtre en plein air à Collonges la Rouge, des spectacles du répertoire théâtral classique mais aussi contemporain .
Lavoir Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
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English : Les Théâtrales de Collonges-la-Rouge Théâtre de plein air
L’événement Les Théâtrales de Collonges-la-Rouge Théâtre de plein air Collonges-la-Rouge a été mis à jour le 2026-06-19 par Corrèze Tourisme
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